زيادة أسعار البنزين والسولار.. الأسباب والتأثيرات وتعريفة المواصلات الجديدة -(تغطية خاصة)

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير - محمد معروف:

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، دخلت حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر.

بحسب القرار الرسمي، جاءت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

السولار والكيروسين: من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.

المازوت المورد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه.

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه.

طن الغاز الصب: من 12,000 إلى 16,000 جنيه.

الغاز المورد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.

وأكدت اللجنة في بيانها، تثبيت أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار غاز تموين السيارات دون تغيير.

أسباب زيادة أسعار الوقود رغم انخفاض السعر العالمي

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرشا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

للتفاصيل.. البترول توضح أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار رغم انخفاض السعر العالمي

موعد اجتماع لجنة التسعير القادم

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، أي في شهر أكتوبر المقبل.

للتفاصيل.. بعد رفع أسعار البنزين اليوم.. متى يُعقد اجتماع لجنة التسعير القادم؟

تأثيرات أسعار البنزين الجديدة

أعلنت المحافظات صباح اليوم الجمعة، عن الزيادة الجديدة في أسعار تعريفة الركوب لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم 11 – 4 – 2025.

للتفاصيل.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن ستتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار المواد البترولية.

وأضاف السيد، أن هناك بعض المزارع في المناطق الصحراوية لا يوجد بها كهرباء تعتمد على الديزل في الإنارة وتستهلك نحو 2 طن من الوقود في اليوم وهو ما سيشكل فارق سعري في التكلفة سيضاف على التكلفة النهائية للدواجن.

للتفاصيل.. شعبة الدواجن: المزارع التي تعمل "بالديزل" ستتأثر بشكل كبير بزيادة الوقود

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شعبة الدواجن: المزارع التي تعمل "بالديزل" ستتأثر بشكل كبير بزيادة الوقود



ويقدم "مصراوي" تغطية خاصة لقرار رفع أسعار البنزين والسولار، وتأثيراته على زيادة تعريفات الركوب بالمحافظات والنقل العام بالقاهرة والجيزة، كما يلي:

صور- محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض

ننشر التعريفة الجديدة في الجيزة بعد زيادة أسعار البنزين.. الأتوبيس والتاكسي والمواصلات

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