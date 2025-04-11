بعد زيادة أسعار المواد البترولية.. ننشر تعريفة المواصلات داخل الجيزة وإلى الأقاليم -(صور)

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن تعديل تعريفة الركوب لسيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والتاكسي الأبيض، بالإضافة إلى خطوط الأقاليم، وذلك عقب قرار رفع أسعار البنزين.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه تم تحديد التعريفة الجديدة بناءً على مسافات الخطوط وعدد الرحلات، بهدف تحقيق العدالة بين المواطنين والسائقين.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد التعريفة على الخطوط المشتركة، منعًا لاستغلال الركاب.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، تعديل تعريفة الركوب لسيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والتاكسي الأبيض، بالإضافة إلى خطوط الأقاليم، وذلك عقب قرار رفع أسعار البنزين.

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