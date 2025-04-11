بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات في القاهرة والجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود معروف:

بدأت محافظتي القاهرة والجيزة، تطبيق تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض، بعد رفع أسعار البنزين.

يستعرض "مصراوي"، تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض، بعد رفع أسعار البنزين في محافظتي القاهرة والجيزة والتي جاءت كما يلي:

تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام الجديدة بالقاهرة

جاءت تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام الجديدة على النحو التالي:

- 1 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس العادي لتزداد من 9 إلى 10 جنيهات، وتشمل 186 خطًا.

- 3 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس المكيف لتزداد من 17 إلى 20 جنيها، وتشمل 11 خطًا.

تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام الجديدة بالقاهرة

جاءت تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام الجديدة على النحو التالي:

- 1 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس العادي لتزداد من 9 إلى 10 جنيهات، وتشمل 186 خطًا.

- 3 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس المكيف لتزداد من 17 إلى 20 جنيها، وتشمل 11 خطًا.

جاءت تعريفة ركوب أتوبيسات النقل الجماعي الجديدة على النحو التالي:

- 2 جنيه زيادة في تعريفة الميني باص العادي لتزداد من 14 إلى 16 جنيها.

- 2 جنيه زيادة في تعريفة الميني باص المكيف لتزداد من 17 إلى 19 جنيها.

تعريفة ركوب التاكسي الأبيض الجديد بالقاهرة

جاءت تعريفة ركوب التاكسي الأبيض الجديد على النحو التالي:

- 11.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كم.

- 2.25 جنيه لكل كيلومتر بعد الكيلومتر الأول.

- 25 جنيها لساعة الانتظار وتزداد بواقع 12.5 جنيه لكل ساعة إضافية.

23 صورة تكشف تعريفة المواصلات الجديدة داخل القاهرة وإلى الأقاليم

تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام الجديدة بالجيزة

جاءت تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام الجديدة بالجيزة على النحو التالي:

- 1 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس العادي لتزداد من 9 إلى 10 جنيهات، وتشمل 186 خطًا.

- 3 جنيه زيادة في تذكرة الأتوبيس المكيف لتزداد من 17 إلى 20 جنيها، وتشمل 11 خطًا.

تعريفة ركوب التاكسي الأبيض الجديد بالجيزة

جاءت تعريفة ركوب التاكسي الأبيض الجديد بالجيزة على النحو التالي:

- 11.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كم.

- 2.25 جنيه لكل كيلومتر بعد الكيلومتر الأول.

- 25 جنيها لساعة الانتظار وتزداد بواقع 12.5 جنيه لكل ساعة إضافية.

تعريفة ركوب أتوبيسات النقل الجماعي الجديدة بالجيزة

جاءت تعريفة ركوب أتوبيسات النقل الجماعي الجديدة على النحو التالي:

- 2 جنيه زيادة في تعريفة الميني باص العادي لتزداد من 14 إلى 16 جنيها.

- 2 جنيه زيادة في تعريفة الميني باص المكيف لتزداد من 17 إلى 19 جنيها.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، تدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، الموافق 14 مارس 2025، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر.

الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

وبحسب القرار الرسمي، جاءت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

السولار والكيروسين: من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.

المازوت المورد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه.

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه.

طن الغاز الصب: من 12,000 إلى 16,000 جنيه.

الغاز المورد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية.

وأكدت اللجنة في بيانها، تثبيت أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار غاز تموين السيارات دون تغيير.

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