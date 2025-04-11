تصل لـ 19 جنيها.. 2 جنيه زيادة في تذاكر أتوبيسات النقل الجماعي بالقاهرة

كتب - محمد نصار:

قررت محافظة القاهرة، تعديل تعريفة ركوب أتوبيسات النقل الجماعي بالعاصمة وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه في اللتر.

وجاءت تعريفة ركوب أتوبيسات النقل الجماعي الجديدة على النحو التالي:

- 2 جنيه زيادة في تعريفة الميني باص العادي لتزداد من 14 إلى 16 جنيها.

- 2 جنيه زيادة في تعريفة الميني باص المكيف لتزداد من 17 إلى 19 جنيها.

ووجّه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، بتكثيف حملات الرقابة لمتابعة الالتزام بالتعريفة وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصقات الرسمية على السيارات التي تتضمن خط السير والأجرة الجديدة.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على مديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود لمنع أي محاولات للاحتكار أو استغلال المواطنين.

وأشار إلى أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية يتابعان الأوضاع على مدار الساعة، مؤكدًا تخصيص الخطين الساخنين 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.