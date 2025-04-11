23 صورة تكشف تعريفة المواصلات الجديدة داخل القاهرة وإلى الأقاليم

كتب - محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن تعديل تعريفة الركوب لسيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والتاكسي الأبيض، بالإضافة إلى خطوط الأقاليم، وذلك عقب قرار رفع أسعار البنزين.

وأوضح اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أنه تم تحديد التعريفة الجديدة بناءً على مسافات الخطوط وعدد الرحلات، بهدف تحقيق العدالة بين المواطنين والسائقين. وأضاف أنه جرى التنسيق مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد التعريفة على الخطوط المشتركة، منعًا لاستغلال الركاب.

وأشار إلى أن الزيادة بلغت نحو 10% على أغلب الخطوط، ولم تتجاوز 15% في الخطوط الطويلة، مع مراعاة التوازن بين مصلحة المواطن والسائق.

وأكد المحافظ أنه تم تعليق لافتات وملصقات توضح التعريفة الجديدة عند مداخل المواقف، بما يضمن وضوح المعلومات للمواطنين، وشدّد على ضرورة التزام السائقين بها.

كما وجّه رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، بتكثيف حملات الرقابة لمتابعة الالتزام بالتعريفة وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصقات الرسمية على السيارات التي تتضمن خط السير والأجرة الجديدة.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على مديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود لمنع أي محاولات للاحتكار أو استغلال المواطنين.

وأشار إلى أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية يتابعان الأوضاع على مدار الساعة، مؤكدًا تخصيص الخطين الساخنين 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.