تحرك عاجل من محافظ القاهرة بعد زيادة أجرة المواصلات بجميع الخطوط

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، أن المحافظ الدكتور إبراهيم صابر، سيقوم بجولة تفقدية لموقف عبدالمنعم رياض صباح اليوم الجمعة.

تستهدف الجولة متابعة تنفيذ التعريفة الجديدة للمواصلات، والتي تم إقرارها واعتمادها قبل قليل.

وتراوحت الزيادة في تعريفة السرفيس بين 10% و15% على جميع الخطوط، كما تراوحت زيادة أتوبيسات النقل العام بين 1 جنيه و3 جنيهات.

فيما بلغت الزيادة في أتوبيسات النقل الجماعي 2 جنيه لترتفع من 14 إلى 16 جنيها للأتوبيس العادي، ومن 17 إلى 19 جنيها للأتوبيس المكيف، فضلا عن زيادة تعريفة ركوب التاكسي الأبيض.