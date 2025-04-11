رسميًا.. زيادة تصل لـ15% في أجرة الميكروباص والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

قررت محافظة القاهرة زيادة تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض، بعد رفع أسعار البنزين.

وأكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه روعي عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق في التعريفة الجديدة، وكانت الزيادة 10% على معظم الخطوط، ولم تتجاوز 15% قي الخطوط الطويلة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم نشر البانرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامي والخلفي وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم.

كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.