16 صورة لتعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة

كتب- محمد نصار:

تبدأ محافظة القاهرة، اعتبارا من اليوم الجمعة، في تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة على خطوط السرفيس والميكروباص والنقل الجماعي والنقل العام والتاكسي داخل العاصمة وخطوط الأقاليم.

وفي هذا الإطار، ينشر مصراوي، تعريفة المواصلات القائمة حاليا بالقاهرة، والتي يسري العمل بها حتى إعلان التعريفة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

زيادة أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بقيمة 2 جنيه للأنواع المختلفة، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لكل لتر.

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لكل لتر.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لكل لتر.

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

ويرصد مصراوي تغطية خاصة بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار والتي جاءت كالتالي:-

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا اقرأ أيضا:

قرار جمهوري بتعيين حاتم نبيل رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أبرزها اللفت والفجل.. 12 وجبة ومشروبًا تحميك من البرد والأنفلونزا

بعد أزمة "صفقة زيزو وإهانة السيدات".. رئيس حزب "مصر الفتاة" يعلق على الجدل