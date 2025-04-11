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16 صورة لتعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة

01:35 ص الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
  • عرض 16 صورة
    تعريفة المواصلات الحالية بالقاهرة قبل تطبيق الزيادة الجديدة
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تطبيق مصراوي

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كتب- محمد نصار:

تبدأ محافظة القاهرة، اعتبارا من اليوم الجمعة، في تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة على خطوط السرفيس والميكروباص والنقل الجماعي والنقل العام والتاكسي داخل العاصمة وخطوط الأقاليم.

وفي هذا الإطار، ينشر مصراوي، تعريفة المواصلات القائمة حاليا بالقاهرة، والتي يسري العمل بها حتى إعلان التعريفة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

زيادة أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بقيمة 2 جنيه للأنواع المختلفة، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لكل لتر.

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لكل لتر.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لكل لتر.

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

ويرصد مصراوي تغطية خاصة بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار والتي جاءت كالتالي:-

الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار.. والزيادة جنيهان

بعد زيادتها.. تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة

زيادة جنيهين.. ارتفاع أسعار البنزين والسولار لأول مرة في 2025

مصدر: زيادة أجرة المواصلات بعد رفع أسعار السولار والبنزين

50 جنيها زيادة في سعر أسطوانة البوتجاز المنزلي بدءا من اليوم

خلال ساعات .. مصدر: زيادة تذاكر أتوبيسات النقل العام بعد رفع أسعار البنزين

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم.. زيادتان مرتقبتان في 2025

مصدر: إعلان زيادة أجرة المواصلات والنقل العام خلال ساعات

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