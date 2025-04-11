مصدر: زيادة تذاكر أتوبيسات النقل الجماعي بالقاهرة على جميع الخطوط

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن تحريك أجرة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين والسولار، يشمل زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعي.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن الزيادة في تذاكر أتوبيسات النقل الجماعي تطبق على جميع الخطوط والشركات العاملة في القاهرة.

زيادة أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بقيمة 2 جنيه للأنواع المختلفة، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لكل لتر.

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لكل لتر.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لكل لتر.

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

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