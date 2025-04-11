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مصدر بمحافظة القاهرة: تعليق تعريفة المواصلات الجديدة بعد اعتمادها بجميع المواقف

01:10 ص الجمعة 11 أبريل 2025

تعريفة المواصلات الجديدة

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كتب- محمد نصار:

شدد مصدر بمحافظة القاهرة، على أنه سيتم طابعة وتعليق تعريفة المواصلات الجديدة لجميع الخطوط في العاصمة ومواقف الأقاليم، بالمواقف المختلفة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن ذلك بهدف توعية المواطنين بقيمة الأجرة الجديدة فب كل خط منعا للمغالاة والاستغلال من جانب السائقين.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم تكثيف عمليات المرور على محطات البنزين والمواقف اعتبارا من اليوم ومع بدء التطبيق لأسعار البنزين الجديدة لمراقبة الوضع على الأرض ومنع أي تجاوزات.

زيادة أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بقيمة 2 جنيه للأنواع المختلفة، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لكل لتر.

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لكل لتر.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لكل لتر.

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

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