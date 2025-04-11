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توجيه حكومي عاجل للمحافظات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

01:09 ص الجمعة 11 أبريل 2025

زيادة أسعار البنزين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أرسلت وزارة التنمية المحلية، تعميمًا للمحافظين، أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة الساعة السادسة صباحاً، سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.

وفي ذات السياق أكد مصدر حكومي وفقًا لفضائية "إكسترا نيوز"، أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت تحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيطبق خلال ساعات.

وجاءت أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة كالتالي:-

سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.

سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر.

سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

وتضمنت زيادة أسعار البنزين ، وفقا لما أعلنته اللجنة سعر لتر السولار 15 جنيها ونصف للتر، والكيروسين 15 جنيها ونصف للتر، علما أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تنعقد بشكل ربع سنوي أي كل 3 أشهر.

وشددت الوزارة على ضرورة إصدار توجيهاتكم نحو رفع درجة الاستعداد للأجهزة المعنية بالمحافظة وتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس ومراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال التجار للزيادة، مع موافاتنا بالتسعيرة الجديدة للسرفيس بالمواقف (داخل المحافظة - بين المحافظات ) مع الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

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