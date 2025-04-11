تاج الدين: الأطباء المصريون من أوائل من أدخل الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة

كتب - عمر صبري:

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والأربعين لكلية الطب، جامعة عين شمس بحضور الدكتزر عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رانيا صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور طارق أحمد يوسف القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الظاهر حسن الظاهر رئيس قسم العظام ورئيس المؤتمر، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أعرب الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن فخره وسعادته بالتقدم الملحوظ الذي يشهده المؤتمر عامًا بعد عام، مؤكدًا أن ما نراه اليوم هو امتداد لمسيرة جامعة عين شمس العريقة، ونتاج لتاريخ كلية الطب القوي، التي تُعد واحدة من أعرق المؤسسات الطبية في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أن كلية الطب بجامعة عين شمس تزخر بعلماء وباحثين في مختلف أنحاء العالم، مضيفًا أن الأطباء المصريين، وتحديدًا في مجال الأشعة التشخيصية، كانوا من أوائل من أدخلوا تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الساحة الطبية في مصر.

ورغم الإشادة بدور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الطبي، شدد الدكتور عوض تاج الدين على أن هناك مجالات لا يمكن لهذه التقنيات أن تحل محل العنصر البشري فيها بشكل كامل، وعلى رأسها الرعاية الصحية والعلاج، لما تتطلبه من تفاعل إنساني وحس طبي لا يمكن برمجته.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس كانت من أوائل المؤسسات التي استوعبت هذه التكنولوجيا ودمجتها في التعليم والممارسة الطبية.

كما تطرق تاج الدين إلى إشادة الرئيس الفرنسي، خلال زيارته لمصر، بالعلاقات الأكاديمية المتميزة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، وخاصة في المجال الطبي، منوهًا بحجم التعاون المشترك في الشهادات والتبادل العلمي، ومشيدًا بما تملكه مصر من كوادر بشرية متميزة وقدرات متقدمة في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال كلمته في فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور محمد ضياء على أن قوة الكليات لا تُقاس فقط بتاريخ تأسيسها، وإنما بقدرتها على التأثير العلمي والمجتمعي الحقيقي.

وأشار إلى أن كلية الطب بجامعة عين شمس تُجسد هذا التأثير من خلال حضورها العلمي، ومواكبتها المستمرة للتطورات الطبية العالمية، وحرصها على دمج التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في منظومة التعليم والرعاية الصحية.

وأوضح ضياء أن الذكاء الاصطناعي لن يُلغي دور العنصر البشري، بل يأتي في إطار الدعم والمساعدة للطبيب، مؤكدًا أن القرار الطبي سيظل قائمًا على الخبرة البشرية والحدس الإكلينيكي الذي لا يمكن استبداله بتقنية أو خوارزمية، مهما بلغت من الدقة.

وشدد أن الطبيب سيبقى دائمًا في قلب العملية الطبية، يقودها بعلمه، ويثريها بإنسانيته، مستفيدًا من أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة أكثر دقة وكفاءة للمريض.

وأشار إلى أن شعار المؤتمر هذا العام، "الحلول الذكية في الممارسة الطبية"، ليس مجرد عنوان أكاديمي، بل هو تعبير عن رؤية إنسانية وعلمية متكاملة نحو مستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي، وتدعمه العقول المستنيرة والضمائر اليقظة. وأضاف: "لقد دخلنا عصرًا جديدًا تقود فيه الآلة الذكية يد الإنسان، لا لتحل مكانه، بل لتعزز قدراته وتفتح له آفاقًا غير مسبوقة، والذكاء الاصطناعي لم يعد حلمًا، بل أصبح شريكًا فاعلًا في التشخيص والعلاج وإدارة المنظومات الصحية، بل وحتى في تعليم طلابنا الأطباء."

وأكد على أن هذه الطفرة التكنولوجية، مهما بلغت من التعقيد، تحتاج إلى بوصلة أخلاقية وإنسانية تضبط مسارها.

وشدد على أن "حوكمة الذكاء الاصطناعي لم تعد ترفًا، بل ضرورة ملحّة، فهي الضامن لأن تبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان لا أن يتحول الإنسان إلى أداة في خدمتها."

كما أوضح رئيس الجامعة أن عين شمس تؤمن بأن مهمتها لا تتوقف عند إنتاج المعرفة، بل تمتد إلى توجيهها وتوظيفها بمسؤولية، ولهذا تعمل الجامعة على دمج مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الأكاديمية، لإعداد جيل قيادي قادر على توظيف هذه الأدوات بكفاءة وضمير.

واختتم رئيس الجامعة كلمته قائلًا: "هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء علمي، بل هو ملتقى للقلوب والعقول، نطرح فيه الأسئلة الكبرى، ونتأمل في مستقبل مهنتنا النبيلة، التي ستبقى، رغم كل تطور، فعل رحمة ورسالة ضمير".

تقدَّم الدكتور علي الأَنور، عميد كلية الطب، جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ورئيس المؤتمر، بجزيل الشكر والتقدير للدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، على دعمهما المستمر وحرصهما الدائم على دعم كلية الطب ومسيرتها العلمية.

كما أوضح أن اختيار عنوان المؤتمر "الحلول الذكية في الممارسة الطبية" جاء انعكاسًا واقعيًا لحالة التحول الرقمي التي بدأت بالفعل في الكليات والمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أنه تم الشروع في تطبيق مناهج تعليمية جديدة للطلاب، تتكامل مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

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