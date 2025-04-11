مصدر: إعلان زيادة أجرة المواصلات والنقل العام خلال ساعات

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إنه سيتم عقد اجتماع موسع صباح اليوم الجمعة، من أجل بحث واعتماد تعريفة المواصلات الجديدة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الاجتماع سيترأسه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بحضور اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، إلى جانب رئيس السرفيس، وعدد من قيادات المحافظة.

وتابع المصدر: "الزيادة ستشمل أسعار أجرة الميكروباص والسرفيس والنقل العام والتاكسي، وذلك بسبب زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار".

زيادة أسعار البنزين والدولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بقيمة 2 جنيه للأنواع المختلفة، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لكل لتر.

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لكل لتر.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لكل لتر.

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

اقرأ أيضا:

أمطار ورياح وأتربة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا

قرار جمهوري بتعيين حاتم نبيل رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة