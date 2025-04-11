مصدر: زيادة أجرة المواصلات بعد رفع أسعار السولار والبنزين

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، أنه سيتم زيادة أسعار أجرة المواصلات على جميع الخطوط داخل العاصمة وكذلك بالنسبة لمواقف الأقاليم وخطوط المواصلات مت المحافظات الأخرى.

وقتل المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن الزيادة تأتي نتيجة رفع أسعار البنزين والسولار، حيث من المقرر تطبيق زيادة الأجرة الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة.

زيادة أسعار البنزين والسولار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بقيمة 2 جنيه للأنواع المختلفة، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لكل لتر.

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لكل لتر.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لكل لتر.

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

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