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الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار.. والزيادة جنيهان

12:26 ص الجمعة 11 أبريل 2025

زيادة أسعار الوقود

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كتب- محمد صلاح:

أرسلت وزارة التنمية المحلية تعميمًا للمحافظين، أنه اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 الساعة السادسة صباحاً، سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز وذلك على النحو التالي: -

بنزين 95

من 17 إلى 19 جنيه لتر.

بنزين 92

من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر.

بنزين 80

من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر.

السولار

من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر.

الكيروسين

من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر.

المازوت

المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه / طن.

أسطوانة البوتاجاز


المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200جنيهًا.

- أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400

- طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

- الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 الي 210جنيه للمليون وحدة حرارية.

- مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

وشددت الوزارة على المحافظين باصدار توجيهاتكم نحو رفع درجة الاستعداد للأجهزة المعنية بالمحافظة وتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس ومراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال التجار للزيادة، مع موافاتنا بالتسعيرة الجديدة للسرفيس بالمواقف (داخل المحافظة - بين المحافظات ) مع الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

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مصدر: زيادة أجرة المواصلات بعد رفع أسعار السولار والبنزين

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