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تحرك برلماني عاجل بشأن زيارة رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط

06:00 ص الجمعة 11 أبريل 2025

النائب علاء سليمان

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن عدم دعوة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسيوط للقاء رئيس الوزراء في زيارته للمحافظة.

وقال سليمان في بيانه العاجل،: شهدت محافظة أسيوط زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورغم ذلك لم يتم تقديم الدعوة لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة لعقد اجتماع معهم لعرض مشاكل المحافظة والمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، وكذلك لم يتلقى الأعضاء أي دعوات بالمشاركة في زيارات المشروعات التي يتم افتتاحها.

وتابع، وكذلك لم يتم دعوة الصحفيين بالمحافظة، منتقدا ذلك الأمر حيث أن النواب والصحفيبن هم مرآة الشعب الحقيقية.

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النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب زيارة رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط دعوة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
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