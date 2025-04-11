نشاط للرياح وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ونشاط لحركة الرياح على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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