في أول ظهور منذ أعوام.. إيمان أبوطالب تستضيف صلاح الجمل بقناة الحياة

كتب- محمد شاكر:

في أول ظهور إعلامي له منذ سنوات، يحل الطبيب القارئ صلاح الجمل، ضيفاً على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض"، الذي يذاع على قناة الحياة، يوم الجمعة المقبل.

وخلال الحلقة يكشف "الجمل"، العديد من أسرار وكواليس مسيرته في عالم التلاوة، تذاع لأول مرة منذ طفولته وحتى الآن.

ويروي "الجمل"، حصوله على المركز الأول في تلاوة القرآن على مستوى العالم في دولة جنوب أفريقيا، وما تلا ذلك من جولات في أغلب دول العالم المختلفة.

كما يحكي قصة النجاح الكبير الذي حققه دعاء الأنبياء، وكيف جاءته الفكرة، وكواليس تسجيل 6 أدعية فوق سطح الحرم النبوي الشريف، وخلال الحلقة يلقي "الجمل"، العديد من الأدعية.