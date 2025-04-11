عضو أمناء الحوار الوطني: مطالب رئيس الوزراء تؤكد مدى تاثيره في صنع القرار

كتب- عمرو صالح:

ثمن طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مطالبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحوار الوطني ببحث سبل تطوير الدراما ووضع مقترحات للتعامل مع القضايا الإقليمية لاسيما الدول المجاورة التي تعاني من أزمات داخلية للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالقوي في تصريحات لمصراوي، إن مطالبات رئيس الوزراء، تعكس مدى الثقة الحكومية في مهارة الكوادر البشرية والعناصر التي يضمها الهيكل التنظيمي للحوار الوطني مشيرا إلى أنها دلالة قاطعة على مدى تأثير الحوار في صنع قرار الدولة.

وأشار عبدالقوي إلى أن دراسة أطر وأساليب النهوض بالدراما وعودتها لسابق عهدها أمر في غاية الأهمية وذلك باعتبارها القوى الناعمة المسيطر على عقل المجتمع والتي تؤثر بشكل كبير على سلوكيات أفراده وأساليب تعاملاتهم خلال كافة مراحلهم العمرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في مؤتمر الحكومة الإسبوعي عن مطالبته للحوار الوطني بتقديم مقترحات للنهوض بالدراما و السياسة الخارجية للدولة.

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