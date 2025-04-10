الوقت يمر والتوربينات لا تعمل.. شراقي يكشف مفاجأة بشأن سد النهضة ويحذر من هذا الأمر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شدد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، على ضرورة فتح بوابات مفيض سد النهضة، خاصة وأن الوقت يمر والتوربينات لا تعمل.

وقال "شراقي"، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتهى التخزين الخامس والأخير فى 5 سبتمبر الماضي عند منسوب 638 م بإجمالى تخزين 60 مليار م3، ومنذ ذلك التاريخ تحافظ إثيوبيا على هذه الكمية مع إمرار كل ما يزيد عن ذلك في البداية عن طريق بوابات المفيض العلوية، ثم من خلال أنفاق التوربينات نتيجة إنتهاء موسم الأمطار، ويصل متوسط إيراد النيل الأزرق عند سد النهضة في إبريل حوالي 12 مليون م3/يوم، وهي لا تكفي لتشغيل توربين واحد عدة ساعات يوميًا".

وأضاف: "كان التخطيط تركيب 3 توربينات في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 4 توربيبنات موجودة من قبل، اثنان في 2022، واثنان في 2024، وبدأ مرور مياه من بعض أنفاق توربينات علوية في الجانب الأيمن وتارة من الجانب الأيسر، وتوقف توربينين 2022 طبقا للصور الفضائية، وبالتالي الوضع النهائي للتوربينات (6 - 7 توربينات) أنها لم تدخل العمل الحقيقي حتى الآن بدليل أن بحيرة السد مازالت تحتوى على الـ 60 مليار م3 حتى الآن أملًا في أن تعمل التوربينات".

وتابع: "الوقت يمر وأصبحنا على مقربة أقل من شهرين من بدء موسم الأمطار في يونيو القادم وسوف تضطر إثيوبيا إلى تفريغ نحو 20 مليار م3 قبل يوليو القادم، ويجب أن يكون التفريغ تدريجي يبدأ من الآن حتى لا يضر السودان التي تستعد وكذلك مصر لاستقبال هذه المياه للحد من خطورة التصريف المفاجئ غير المتفق عليه".