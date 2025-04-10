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وفاة والد سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

11:14 م الخميس 10 أبريل 2025

الدكتور سلامة جمعة داود

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تقدمت جامعة الأزهر، بجميع منسوبيها نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقاهرة والأقاليم؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- والده.

ودعت جامعة الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وتقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد فيصل بقرية سنهور المدينة بدسوق محافظة كفر الشيخ، والعزاء مقتصر على تشيع الجنازة.

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وفاة والد سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة داود جامعة الأزهر تنعي والد سلامة داود
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