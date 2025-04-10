بالصور.. البابا تواضروس يستقبل محافظ جنوب سيناء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد مبارك، بحضور نيافة الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية.

رحب البابا بضيفه معربًا عن تقديره لسيناء، باعتبارها إحدى البقع المباركة من أرض مصر حيث تجلى فيها الله، على جبل موسى.

ومن جهته عبر المحافظ عن تقديره العميق للدور الوطني الذي يقوم به قداسة البابا تواضروس، مؤكّدًا أن الكنيسة المصرية ستظل دائمًا أحد أهم دعائم الوحدة الوطنية والتعايش في مصر، بما تحمله من رسالة محبة وسلام.