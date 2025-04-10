حفيدا الملك فاروق والخديوي عباس حلمي يلتقيان في حفل سفارة الفاتيكان -(صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

أقام سفير الفاتيكان مساء اليوم الخميس، حفلًا دبلوماسياً للسفراء الجدد الذين تولوا مهام عملهم في مصر، وذلك في تقليد سنوي.

حضر الاحتفالية، عددًا من السفراء العرب والأجانب والتقى الأمير محمد علي حفيد الملك فاروق بالأمير عباس حلمي الثالث نجل الأمير محمد عبدالمنعم الذى تولى الوصاية على العرش عقب ثورة يوليو 1952، لحين بلوغ الأمير أحمد فؤاد ابن الملك فاروق السن القانونية، ووالدته الأميرة فاطمة نسل شاه عثمان أوغلو حفيدة آخر سلطان للدولة العثمانية.