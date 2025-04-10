تزامنا مع احتفالات عيد القيامة.. منافذ الزراعة في الكاتدرائية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب-عمرو صالح:

توجهت قوافل وزارة الزراعة المتحركة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحمل تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنفيذا لتوجيهات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ومن جانبه صرح اللواء أمجد سعده مساعد وزير الزراعة أن المنافذ المتحركة للادارة الإدارة العامة للتسويق بمركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د عادل عبد العظيم رئيس المركز تواجدت صباح اليوم بالمنتجات الغذائية لتلبية احتياجات المترددين على الكاتدرائية.

وأشار سعده إلى أن أهم السلع والمنتجات الغذائية المتوافرة اللحوم والرنجة والأرز والسكر والدقيق، والبيض، والخضروات بأنواعها، والبقول، وجميع أنواع الزيوت والسمن البلدي.

وأضاف "سعده" أن توجيهات وزير الزراعة بتوفير السلع الاساسية سواء من إنتاج الوزارة أو التعاقد مع القطاع الخاص شريطة أن تكون جيدة وبأسعار مخفضة لضخها في المنافذ الثابتة والمتحركة للوزارة والتى يبلغ عددها الآن أكثر من 415 منفذا في جميع محافظات الجمهورية

ومن جانبه المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعرب عن شكره لوزير الزراعة مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم تأتي مبادرة وزارة الزراعة تزامنا مع احتفالات مصر بعيد شم النسيم.

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