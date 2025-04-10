حذرت من ارتفاع الأمواج.. الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن حالة البحر الأحمر

كتب-عمرو صالح:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريًا بشأن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وتوقعت الأرصاد سرعة حركة الرياح من 50 إلى 70 كم/ س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، وذلك بداية من الجمعة إلى الساعة 6 صباحًا من يوم السبت.

وشددت الأرصاد بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب البلاد ومائل للبرودة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ونشاط لحركة الرياح على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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