مصطفى بكري يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات للسودان

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى السودان ولقاءه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تعكس حرص القيادة المصرية على دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد أن رئيس المخابرات حمل رسالة شفوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دعم مصر للقيادة السودانية في جهودها لاستعادة الأمن، واستعداد القاهرة للتعاون في إعادة بناء مؤسسات الدولة السودانية والمشاركة في إعادة إعمار المرافق الحيوية التي تضررت جراء الحرب.

كما أشاد البرهان بالدور المصري في مساندة السودان، مثمنًا جهود الرئيس السيسي في دعم وحدة السودان، واستضافة مصر للسودانيين النازحين. وشدد اللقاء على التعاون الأمني بين البلدين ورفض التدخلات الخارجية، ما يعزز استقرار السودان والمنطقة بأكملها.

اقرأ أيضا:

أمطار ورياح وأتربة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا

قرار جمهوري بتعيين حاتم نبيل رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة