المستشارة أمل عمار تستقبل أنجلينا ايخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفيرة انجلينا ايخهورست رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى مصر بهدف الاطلاع على برامج ومشروعات المجلس وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأعربت المستشارة أمل عمار، خلال اللقاء عن سعادتها بالتعاون والشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي الفترة الماضية واستعرضت جهود المجلس والبرامج التي ينفذها لتمكين المرأة في مختلف المجالات لاسيما التمكين الاقتصادي ومنها برنامج مجموعات الإقراض والادخار الرقمي "تحويشة" و تدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية.

كما أشارت إلى تسجيل حرفة "تلي شندويل" كأول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر ودور المجلس في توعية السيدات بالجانب القانوني والاقتصادي والمنافع التجارية الناتجة عن التسجيل القانوني للمشروعات كما تحدثت عن جهود مركز تنمية المرأة بالمجلس ودور مكتب شكاوى المرأة في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تدريب السيدات المترددات على المكتب ممن تعرضن للعنف بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بالمجلس.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى جهود مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة الغير شرعية في تمكين المرأة اقتصاديا وإلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تم استحداثها مؤخرا بالمجلس وإلى حاضنات الأعمال للشباب مؤكدة على أن المجلس يتعاون مع العديد من الجهات والهيئات بالدولة منها جهاز تنمية المشروعات ووزارات التضامن الاجتماعي والصحة، والتجارة، إضافة إلى إطلاق أول برنامج حاضنة لريادة الأعمال للمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع خبراء حاضنة أعمال رواق القاهرة بجامعة الأزهر الشريف.

فيما أكدت السفيرة أنجلينا ايخهورست على دعم الإتحاد الأوروبي لأولويات عمل المجلس مشيدة بجهوده خلال السنوات الماضية في ملف القضاء علي ختان الإناث.

كما ناقش اللقاء اهتمام المجلس بدمج المرأة في الاقتصاد الرسمي وتوعية السيدات بضرورة تسجيل العلامات التجارية لحماية الملكية الفكرية، كما تم التطرق الى برنامج نورة الذى يأتي ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات ويحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.

شهد اللقاء حضور جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس وصفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للإعلام والمراسم والأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي والأستاذة مي محمود مدير عام مركز تنمية المهارات و الأستاذة ولاء سليم مسئولة الدعم القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي وشيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة".