مصطفى بكري يكشف أهمية ودلالات زيارة ماكرون لمصر

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر حريصة على قيم العدل، والإنسانية، وإعلاء قيم السلام والتسامح، ودائما تلعب دورا محوريا لإطفاء الحرائق التي تشعلها إسرائيل ومن خلفها.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر ستبقى دائما مرفوعة الهامة، ودائما ما تكتب التاريخ الحقيقي للإنسانية جمعاء.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن من ينهي الحصار هو الاحتلال الذي يهجرهم من الشمال للوسط ومن الوسط للجنوب والعكس، ويمارس تطهيرا عرقيا ضد الفلسطينيين.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا بد أن نتوقف ونتأمل مشاهد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي لخان الخليلي والقاهرة التاريخية، مشهد حضاري، ورسالة قوية لمن يدعي أن مصر غير آمنة.

وأوضح أن أوروبا أدركت الأمن والاستقرار في مصر، خاصة بعد وجوده مع الرئيس السيسي وسط المواطنين المصريين.

وشدد بكري، على أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون عكست العمق التاريخي والحضاري والثقافي للشعب المصري.

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