حدث في 8 ساعات| السيسي يُصدر قرارًا بشأن محطة الضبعة النووية.. وتوجيهات عاجلة من السياحة بشأن الحج

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

مصر للطيران تطلق حملة ترويجية بكوبنهاجن

أطلقت مصر للطيران حملة ترويجية جديدة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، من خلال مكتبها هناك.

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الفريق عبدالمجيد صقر يلتقى وزير دفاع النيجر لبحث زيادة التعاون المشترك

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق ساليفو مودي وزير دفاع جمهورية النيجر والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

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بالصور.. وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الخميس، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط، وذلك على هامش جولته التفقدية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من المنشآت الطبية.

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رئيس الوزراء يسلم 22 كرسيًا كهربائيًا بأسيوط.. ويؤكد: ذوو الهمم في قلب أولويات الدولة

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة أسيوط بتسليم 22 كرسيًا كهربائيًا متحركًا لعدد من أبناء ذوي الهمم من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، وذلك خلال زيارته لديوان عام المحافظة، بحضور عدد من الوزراء واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

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وزير العمل: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل قريبًا

افتتح محمد جبران، وزير العمل اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، ورشة عمل لمناقشة مشروع "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية".

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بعد أزمة "صفقة زيزو وإهانة السيدات".. رئيس حزب "مصر الفتاة" يعلق على الجدل

كشف أسامة كامل، رئيس حزب مصر الفتاة، عن تفاصيل المنشور الأخير الذي كان قد نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

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"التموين" توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز متميز لخدمات السجل التجاري بالبحر الأحمر

عقد حسام الجراحي، المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع خالد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بالمحافظة.

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الجبهة الوطنية يناقش خطة العمل وتطوير الأداء الإعلامي

أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية أن اللجنة المُشكلة لاختيار قيادات الحزب في الأمانات النوعية وأمانات المحافظات، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، مستمرة في عقد اجتماعاتها لاستكمال التشكيلات التنظيمية في أسرع وقت، تمهيدًا لانطلاق الفعاليات الميدانية والاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية المقبلة.

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وزير السياحة يبحث مع نظيره الأوغندي تنفيذ برامج سياحية مشتركة بين البلدين

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، توم بوتيم وزير السياحة والحياة البرية والآثار بجمهورية أوغندا والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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صور.. "مدبولي" يوجه بطرح محطة الثروة الحيوانية بقرية "الحمام" على القطاع الخاص

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة الثروة الحيوانية بقرية الحمام بمركز أبنوب.

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قرض محطة الضبعة النووية.. الرئيس السيسي يُصدر قرارًا جديدًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيبسي، قرارًا جمهوريًا برقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.

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جواز السفر وإجراءات التصعيد.. توجيهات عاجلة من السياحة بشأن الحج 2025

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في إطار الاستعدادات لموسم حج 1446 هـ، الكتاب الدوري رقم (94) لسنة 2025، والذي يتضمن توجيهًا هامًا وعاجلًا إلى جميع الشركات السياحية.

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