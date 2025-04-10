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مصر للطيران تطلق حملة ترويجية بكوبنهاجن

05:36 م الخميس 10 أبريل 2025

مصر للطيران

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(أ ش أ):

أطلقت مصر للطيران حملة ترويجية جديدة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، من خلال مكتبها هناك.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن محمد الألفي مدير مكتب مصر للطيران بكوبنهاجن قام بتنفيذ حملة تسويقية ودعائية على خط مترو الأنفاق بالمدينة للترويج لرحلات مصر للطيران بين القاهرة وكوبنهاجن وتشجيعا لحركة السفر إلى مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية.

تأتى هذه الحملة في إطار اهتمام الناقل الوطنى مصر للطيران بدعم السياحة من وإلى المقاصد السياحية المصرية، ولخدمة أكبر عدد من المسافرين على متن رحلات مصر للطيران.

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 5 رحلات أسبوعياً من القاهرة إلى كوبنهاجن.

هذا المحتوى من

Asha

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