رئيس الوزراء يسلم 22 كرسيًا كهربائيًا بأسيوط.. ويؤكد: ذوو الهمم في قلب أولويات الدولة

كتب- محمد سامي:

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة أسيوط بتسليم 22 كرسيًا كهربائيًا متحركًا لعدد من أبناء ذوي الهمم من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، وذلك خلال زيارته لديوان عام المحافظة، بحضور عدد من الوزراء واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم وتضعهم في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص بشكل دائم على إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لحقوقهم، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتمكينهم في مختلف المجالات، لا سيما التعليم، والعمل، والخدمات الصحية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة كثّفت من جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى تسليم عدد من الوسائل المعينة الحركية والسمعية لذوي الإعاقة داخل محافظة أسيوط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التواصل الدائم مع ذوي الهمم والاستجابة لاحتياجاتهم.

بدوره، أشار محافظ أسيوط، إلى حرص المحافظة على توفير كل سبل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، لافتاً إلى إعفائهم من المصروفات الدراسية في مختلف مراحل التعليم، إلى جانب الإعفاء من رسوم الاشتراك في مراكز الشباب وقصور الثقافة، بما يضمن لهم فرصاً متكافئة في التعليم والثقافة والرياضة، ويدعم اندماجهم الكامل في المجتمع.

وأعرب الحاصلون على الكراسي المتحركة الكهربائية عن امتنانهم العميق للدولة وللرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن ما يتلقونه من رعاية وخدمات يعكس التزام الدولة الحقيقي بدعمهم وتمكينهم.

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