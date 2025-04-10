"الأطباء" تستدعي جودة عواد "طبيب سم النحل" للتحقيق: تلقينا شكاوى ضده

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن استدعاء النقابة اليوم الخميس للدكتور "جودة عواد" -المعروف بـ"طبيب الأعشاب وسم النحل"- للمحاكمة التأديبية جراء تلقي شكاوى مقدمة من أطباء ومواطنين.

وقال أمين عبر حسابه على فيسبوك: "نقابة الأطباء تستدعي الطبيب ج ع للمحاكمة التأديبية اليوم، وذلك على خلفية قرار لجنة آداب المهنة على إحالته للتحقيق في شكاوى عديدة مقدمة ضده من أطباء ومواطنين".

يأتي ذلك بعد نحو 3 سنوات من قرار لجنة التحقيق بالنقابة العامة للأطباء بإحالة الطبيب جودة عواد إلى الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء.

وسبق أن قررت النقابة مخاطبة الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة لتنفيذ مواد قانون المنشآت الطبية الخاصة في المخالفات المنسوبة إلى الطبيب.

وحينها أوضح "أمين" أن لجنة التحقيق بنقابة الأطباء استفاضت في دراسة كافة مستندات الشكوى المقدمة ضد الطبيب جودة عواد وتابعت ما قام بنشره على وسائل الإعلام، وتأكدت من مخالفته لقواعد لائحة آداب المهنة وخروجه عن الأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها.

وأضاف أن "النقابة تلقت شكاوى من مرضى بتسبب الطبيب في ضرر لهم، كما نشر نصائح ووصفه لعلاج غير طبي لأمراض خارج مجال تخصصه الطبي يعد إضراراً متعمداً بصحة المواطنين".