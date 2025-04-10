"التموين" توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز متميز لخدمات السجل التجاري بالبحر الأحمر

كتب- محمد سامي:

عقد حسام الجراحي، المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع خالد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بالمحافظة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تطوير منظومة العمل وتقديم خدمات تجارية مميكنة وحديثة تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد حسام الجراحي، أن هذا التعاون يمثل امتدادًا لخطة الوزارة في نشر نموذج "مراكز السجل التجاري المتميزة" في مختلف محافظات الجمهورية، والتي ترتكز على تقديم خدمات عالية الكفاءة وسريعة التنفيذ، في إطار بيئة عمل تكنولوجية متطورة.

ويُعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة نوعية للبنية الخدمية في محافظة البحر الأحمر، حيث يلبي احتياجات المواطنين والتجار، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة، ويعكس التزام الوزارة بتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات على مستوى الجمهورية.

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