بعد أزمة "صفقة زيزو وإهانة السيدات".. رئيس حزب "مصر الفتاة" يعلق على الجدل

كتب - عمرو صالح:

كشف أسامة كامل، رئيس حزب مصر الفتاة، عن تفاصيل المنشور الأخير الذي كان قد نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، والذي علّق فيه على صفقة انتقال لاعب الزمالك "زيزو" إلى النادي الأهلي، وهو المنشور الذي اتهمه البعض من خلاله بإهانة سيدات مصر.

وقال كامل، في تصريحاته لمصراوي، إنه لم يقصد على الإطلاق إهانة سيدات مصر العظيمات، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية صنعت التاريخ بمشاركتها في الثورات والانتفاضات الوطنية، وأضاف: "طبعًا هذا كلام غير صحيح.. لأن إهانتي للست المصرية معناها إني بهين أمي وأختي وبنتي".

وتابع: "من روج لتلك الأقاويل هي اللجان الإلكترونية التي تستهدف التشهير بالشخصيات العامة والإساءة إليهم".

وعند سؤاله عن سبب حذف المنشور بعد موجة من التعليقات، أوضح كامل أن "سوء الفهم لمقاصد المنشور ومضمونه من قبل المتابعين" هو ما دفعه لحذفه، موضحًا أنه كان يتحدث بصفة عامة وعفوية عن تدخل المال في إفساد أي ركن من أركان المجتمع.

وكان أسامة كامل، رئيس حزب مصر الفتاة، قد نشر منشورًا علّق فيه على صفقة انتقال لاعب الزمالك زيزو إلى النادي الأهلي قال فيه: "في مصر ممكن تاخد واحدة من زوجها مقابل الفلوس.. وحدثت مع مذيع كبير"، مضيفًا: "حتى عضوية البرلمان والرياضة والبطولات أصبحت مقابل الرشاوى والفساد والمحسوبية.. وليذهب زيزو وأبو زيزو إلى الجحيم."

وفور نشره، أثار المنشور موجة من الغضب بين المتابعين، حيث اتهمه البعض بإهانة سيدات مصر.