الطيران: 67% زيادة في الحركة الجوية خلال مارس 2025 مقارنة بالعام السابق

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت الرحلات الجوية وحركة الركاب في المطارات المصرية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما أظهرته نتائج البيانات الإحصائية الرسمية لجداول التشغيل الفعلية بالمطارات المصرية؛ مما يعكس الانتعاش الكبير في حركة السياحة والسفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

وبحسب بيان وزارة الطيران المدني، الخميس، سجلت الحركة الجوية بمطارات الجذب السياحي المصري زيادة قدرها 67% ليصل إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى 4,009 رحلة في عام 2025 مقابل 2,276 رحلة في عام 2024؛ أما عدد الركاب، فقد شهد زيادة ملحوظة بنسبة 51.9% حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 500,932 راكبًا، مقارنة بـ 323.190 راكبًا في 2024، مما يؤكد نجاح الخطط التنموية التي تبذلها الدولة المصرية في مواصلة جهودها لجذب المزيد من السياح والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وقد حقق مطار الغردقة الدولي أعلى نسبة تشغيل في الحركة الجوية، بنسبة زيادة وصلت إلى 122% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ وفي المقابل، سجل مطار شرم الشيخ الدولي زيادة قدرها 120%.

كما سجل مطار الأقصر الدولي نموًا بنسبة 24% في عدد الرحلات، ونسبة 21% في عدد الركاب، كما ارتفعت الحركة الجوية بمطار أسوان الدولي بنسبة 31%، وبنسبة 30.6% في عدد الركاب،.

وعن مطار سوهاج، فقد سجلت الحركة الجوية نموًا بنسبة 16.2%، بينما ارتفعت حركة الركاب بنسبة 33%، وشهد مطار سفنكس الدولي ارتفاعًا ملحوظًا في الحركة الجوية بنسبة 17.2% وزيادة في عدد الركاب بنسبة 30%.

كما سجل مطار برج العرب الدولي زيادة بنسبة 7.7% في الحركة الجوية، و14% في عدد الركاب، وعن مطار أبو سمبل فقد ارتفعت الحركة الجوية بنسبة 5.3%، حيث سجل زيادة طفيفة في عدد الركاب بنسبة 6%.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بأن مطارات الجذب السياحي مثل: شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، وسفنكس، تمثل البوابة الأولى لمصر على العالم، حيث تُولي الدولة اهتمامًا بالغًا بتطوير المطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأضاف: نعمل حاليًا على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات العالمية واستقطاب أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال وهدفنا الأساسي هو تحسين تجربة المسافرين وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات مع ضمان الاستدامة التشغيلية.

وأضاف وزير الطيران المدني: نعمل على ربط المدن السياحية الرئيسية ببعضها البعض، لتوفير تجربة سفر متكاملة تتيح للسائح التنقل بين أهم وجهات الجذب السياحي في مصر بكل سهولة ويسر وتوفير خيارات سفر متعددة للزائرين، وهو ما يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تضع تطوير المطارات المصرية والبنية التحتية على رأس أولوياتها.

كما صرح وزير الطيران المدني: نحرص على خلق بيئة استثمارية تنافسية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال الطيران المدني؛ مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس توجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع الطيران، وتعزيز المكانة العالمية للمطارات المصرية، التي أصبحت عنصرًا محوريًا في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، كما تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها في بناء قطاع طيران عالمي قادر على تعزيز التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أن النتائج المحققة تعكس التقدم الملحوظ في تطوير وتحديث المطارات المصرية بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية، مؤكدًا أنهم يعملون بشكل كبير على تسهيل حركة الركاب خلال مرحلتي سفرهم ووصولهم لتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية لتضاهي أفضل المطارات العالمية.

وأضاف "عرب": نلتزم بتطوير المطارات المصرية لضمان استيعاب النمو المتزايد في الحركة الجوية، ونعمل على تدريب الكوادر البشرية المتخصصة بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع المطارات المصرية.

في السياق ذاته، صرح الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بأن الزيادة الملحوظة في حركة الركاب والطائرات تعكس الجهود المتواصلة للعاملين بقطاع المطارات المصرية، والتزامهم بتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها؛ مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية وزيادة طاقاتها الاستيعابية سيساهم بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على حركة السفر والطيران بما يعزز من مكانة المطارات المصرية كمراكز محورية مهمة تعزز من شبكة الربط في مجال النقل الجوي العالمي.

وأضاف "النشار"، أن الشركة تسعى جاهدة بمواصلة خطط التطوير لكل مرافق العمل وتحديث الخدمات اللوجستية والاستفادة من تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، وبما يؤكد الحرص على تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى جعل مصر مركز عالمي في حركة السياحة والسفر.





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