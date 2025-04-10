بالأسماء.. حركة تنقلات بين قيادات "جنوب الدلتا" للكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حركة تنقلات لرفع مستوى الأداء وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وقد شملت الحركة الأسماء التالية:

1- نقل المهندس عصام عبد الخالق محمود أبو النجا، مدير عام الإدارة العامة لهندسات بسيون بقطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية، للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للاتصالات بديوان عام الشركة.

2- نقل المهندس هاني صديق عبد العزيز غانم، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية بشرق الغربية، للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لهندسات بسيون بقطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية.

3- نقل المهندس أحمد عبد الغني إبراهيم أبو زيدة، مدير عام الإدارة العامة لأنظمة العدادات الحديثة، للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية بشرق الغربية.

4- نقل المهندس عمرو يوسف باهي المتولي درويش، مدير عام الإدارة العامة للضبطية القضائية، للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لأنظمة العدادات الحديثة.

5- نقل المهندس حاتم محمد محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتدريب ويشرف على إدارة إصلاح وصيانة وسائل النقل، للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن ويشرف على إدارة إصلاح وصيانة وسائل النقل.

6- نقل المهندس عماد محمد عبد المجيد المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للمخازن، للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتدريب.

وصرح رئيس الشركة، بأن هذه الحركة تأتي في إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

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