بروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية وهيئة ضمان الجودة

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية الدكتور هشام محمد عبد السلام، والوفد المرافق، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

ووقع الجانبان، بروتوكول تعاون بين الهيئة والجامعة في جميع الأنشطة المشتركة التي تسهم في تحقيق جودة التعليم، وذلك من خلال المنح والمبادرات والأنشطة والبرامج التدريبية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والتعريف بمعايير الاعتماد الخاصة بالهيئة.

وأكد الدكتور هشام محمد عبد السلام، أهمية التعاون المثمر بين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تعزيز خطط التطوير والتحسين المستمر للأداء الأكاديمي والمؤسسي.

وأوضح أن الجامعة تسعى من خلال هذا التعاون إلى نشر ثقافة الجودة وممارساتها وفقًا لأعلى معايير الاعتماد المحلية والدولية، ما يضمن تطوير البرامج الأكاديمية وتأهيلها للاعتماد، مما يساهم في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية في التميز.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على تحسين الجودة الأكاديمية، بل يشمل أيضًا تطوير البرامج التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مما يعزز قدرة الجامعة على تقديم تعليم رائد يتسم بالجودة العالية ويواكب التطورات العالمية.

وتابع: الجامعة تواصل دورها الريادي في تقديم خدمات تعليمية مبتكرة وعالية الجودة بما يواكب أحدث المعايير العالمية وتلبي احتياجات المجتمع الأكاديمي والاقتصادي.



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