كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟.. روشتة مهمة

كتب- أحمد جمعة:

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العصر الحديث، ويُطلق عليه أحيانًا "القاتل الصامت" لأنه غالبًا ما يتسلل إلى الجسم دون أعراض واضحة حتى يحدث ضرر بالغ.

ومع تسارع نمط الحياة اليومية وكثرة الضغوط النفسية والعادات الغذائية غير الصحية، بات من الضروري أن يدرك الإنسان أهمية الوقاية من هذا المرض قبل فوات الأوان.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات التي تُعد بمثابة "روشتة" ذهبية تساعد كل فرد على حماية نفسه من ارتفاع ضغط الدم والعيش بصحة وراحة بال.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، إنه من الضروري الالتزام بما يلي:

* اتبع نظام غذائي صحي متوازن غني بالخضروات والفواكه والألياف والقليل من الملح

* قلل من الجلوس لفترات طويلة ومارس النشاط البدني مثل المشي أو الجري أو السباحة أو الرقص أو الأنشطة التي تقوي العضلات مثل رفع الأثقال

* قلل من وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

* توقف عن التدخين وتعاطي التبغ بكافة أشكالهم

* احرص على أخذ الأدوية وفقًا لتعليمات الطبيب الخاص بك

وأكدت الوزارة أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

ما تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي؟

أطلقت وزارة الصحة والسكان، مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تحت شعار «100 مليون صحة» في شهر سبتمبر 2021 وتستمر حتى الآن.

وتهدف المبادرة إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

و تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية .

وبالنسبة للحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر)، يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقاً للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

و في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة.



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