"الرقابة" تدخل عصر التكنولوجيا.. قرارات جديدة من عبد الرحيم كمال لتنظيم العمل

كتب- محمد شاكر:

أصدر الكاتب والسيناريست، عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة لإدارة شئون الرقابة للمصنفات الفنية، مجموعة من القرارات التي تنظم عمل جهاز الرقابة على المصنفات وإداراته الست، وهي الإعلانات والمسرحيات والتفتيش والأغاني والأفلام والمسلسلات والأفلام الأجنبية، وعلاقة هذه الأقسام بالجمهور والإعلام.

وتم الاستقرار على إنشاء صفحة الكترونية لنشر أخبار الجهاز عليها بكل شفافية لتصبح حلقة تواصل بين الجهاز والإعلام مع تعيين متحدث إعلامي باسم الجهاز هو الصحفي وليد أبو السعود.

وفيما يتعلق بالتعامل مع المبدعين، وجه كمال، بالبدء في إيجاد طرق أكثر سهولة لتقديم المصنف الفني والعمل على راحة المبدعين أثناء تقديم المصنف للحصول على إجازة له.

في الوقت نفسه تم البدء في تفعيل طريقة إلكترونية لحفظ وأرشفة أي مصنف فني يتم تقديمه مع وجود تنسيق تام وكامل في هذا الإطار بين أقسام الرقابة الستة.

وأعد "كمال" تقييمًا لمجهودات الإدارات في شهر رمضان مع تطوير العنصر البشري في الرقابة من خلال انتداب كفاءات جديدة ومؤهلة لخدمة المبدعين والتأكيد على دور الجهاز الحقيقي في المنح والإجازة في إطار قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.

وشدد على وجوب خلق حالة صحية في علاقة الرقابة والمبدعين فالجهاز يتعامل مع خيرة عقول ومبدعي مصر وقوتها الناعمة وهو ما يجب أن يدركه ويتعامل على أساسه كل من يعمل بالجهاز.



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