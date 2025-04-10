رئيس حزب يثير موجة غضب بعد تصريح: "بالفلوس تاخد زوجة من زوجها"

كتب- محمد أبو بكر:

أثار أسامة كامل، رئيس حزب "مصر الفتاة"، موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد منشور له على موقع "فيسبوك" تضمن إساءة لسيدات مصر أثناء حديثه عن صفقة اللاعب المصري أحمد سيد زيزو.

وكتب "كامل" في منشوره: "في مصر ممكن تاخد واحدة من زوجها مقابل الفلوس.. وحدثت مع مذيع كبير"، مضيفًا: "حتى عضوية البرلمان والرياضة والبطولات مقابل الرشاوى والفساد والمحسوبية.. وليذهب زيزو وأبو زيزو إلى الجحيم".

تصريحات كامل لاقت ردود فعل غاضبة من العديد من الناشطات والشخصيات العامة، حيث تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بالاعتذار عن ما ورد في المنشور.

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