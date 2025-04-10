الزراعة: الصادرات الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن في الربع الأول من 2025

كتب- عمرو صالح:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,7 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية مارس 2025.

جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، والذي أشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، البطاطا، الرمان، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الفاصوليا (طازجة + جافة)، الجوافة، الطماطم الطازجة.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و328 ألفًا و902 طن، بالإضافة إلى تصدير 492 ألفًا و763 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

بينما تم تصدير 96 ألفًا و313 طنًا من الفاصوليا (طازجة + جافة)، لتحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 77 ألفًا و458 طنًا، واحتلت الفراولة المركز الخامس بإجمالي 29 ألفًا و162 طنًا.

واحتلت الطماطم الطازجة المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 28 ألفًا و195 طنًا، في حين احتل البصل المركز السابع في الصادرات بإجمالي 26 ألفًا و410 أطنان.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 9 أطنان و745 كجم، بينما احتلت صادرات مصر من الجوافة المركز التاسع بإجمالي 7 أطنان و835 كجم، في حين احتل الرمان المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 2.372 طن.



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