"صيادلة بورسعيد" تُطلق مؤتمرها الثاني غدًا.. وابتكارات الذكاء الاصطناعي على رأس المناقشات

كتب- أحمد جمعة:

تنظم نقابة صيادلة بورسعيد مؤتمرها السنوي الثاني، غدًا الجمعة، بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الأكاديمية والجهات التنظيمية والجهات الحكومية وشركات الأدوية، وبحضور أكثر من 500 مشارك من طلاب وخريجي كليات الصيدلة على مستوى دلتا مصر.

يهدف المؤتمر الثاني لنقابة صيادلة بورسعيد إلى الربط بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، ومناقشة أبرز الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي في الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى استعراض أحدث الاتجاهات في الصيدلة المجتمعية، والتحديات التي تواجه القطاع الصيدلي الحكومي والخاص.

وأكد الدكتور أحمد عليوة، القائم بأعمال نقيب صيادلة بورسعيد ومنسق عام المؤتمر، أهمية فعالياته، باعتباره خطوة مهمة نحو توعية طلاب الصيدلة وخريجيها بطبيعة سوق العمل، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مهنية أكثر وضوحًا واستنارة، كما يعكس قدرة محافظة بورسعيد على احتضان الفعاليات الوطنية التي تستهدف بناء كوادر شابة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في قطاع الصحة.

وأضاف عليوة في بيان، أن المؤتمر الثاني لنقابة صيادلة بورسعيد، سيضم خمس جلسات نقاشية رئيسية، تشمل، الربط ما بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، وأهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي المستمر للكوادر الصيدلانية ودوره في تسهيل عملهم، والاتجاهات الحديثة عالميًا في مجال الصيدلة، ومجالات الصناعة الدوائية بداية من أبحاث السوق وصولاً لطرح وتسويق المنتجات، والتكامل ما بين الهيئات الصحية والصيادلة.

وقال الدكتور محمد ياسر، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة في جامعة بورسعيد الأهلية ومنسق المؤتمر السنوي الثاني لصيادلة بورسعيد، إن فعاليات المؤتمر ستتضمن ورش عمل متخصصة في مجالات ريادة الأعمال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصيدلة، وأساليب البيع والتسويق الحديثة.

وأوضح الدكتور محمد ياسر، أن المؤتمر يحظى بمشاركة أكثر من 30 جهة من أكبر الجهات التصنيعية في مصر، فضلاً عن مشاركة أكثر من 20 متحدثًا من مختلف التخصصات الصيدلية، على رأسهم أساتذة جامعات، وممثلو شركات دواء كبرى مثل إيفا فارما، يوتوبيا، فاركو، وإيبيكو.

وقال الدكتور عبده حسين، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن الفعاليات تعتبر نموذج متكامل يُلبي احتياجات الصيادلة الشباب، ويمنحهم الفرصة للتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة وممثلي الجامعات، بما يساعدهم على رسم ملامح مستقبلهم المهني بوعي وثقة.

وأضاف الدكتور عبده حسين، أن المؤتمر سيشهد مشاركة نوعية متميزة من قيادات التعليم الجامعي وممثلي شركات الأدوية العالمية، مما يضيف ثقلًا علميًا ومهنيًا كبيرًا للمؤتمر.

وأكد الدكتور محمود الخضري مدير مركز التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي بجامعة حورس ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أهمية المؤتمر في ظل تطور صناعة الدواء في مصر واحتياجات سوق العمل المتزايدة، مضيفًا: «الربط بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل هو من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم، ويسعى المؤتمر لتقديم حلول مبتكرة لهذا التحدي من خلال التركيز على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح أداة حيوية في العديد من المجالات، بما في ذلك الصناعة الدوائية».

وأضاف أن هناك مشاركة فعالة علمية تعكس الجهود المستمرة لدمج التعليم الأكاديمي مع متطلبات السوق، وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير التعليم الصيدلاني، مضيفًا: «تفاعل الطلاب والخريجين مع الخبراء في هذا المجال، من خلال ورش العمل والجلسات النقاشية المتخصصة، يعد فرصة ذهبية لإثراء خبراتهم وتعزيز مهاراتهم لمواكبة التطورات الحديثة».

يأتي ذلك استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المؤتمر العلمي السنوي لنقابة صيادلة بورسعيد العام الماضي، مع مطالب من صيادلة المحافظة وطلبة كليات الصيدلة بمحافظات إقليم القناة والدلتا، لاستمرار انعقاده نظرًا للاستفادة الكبيرة التي يحققها لهم المؤتمر بالاحتكاك بكبرى الجهات التصنيعية، ونخبة من الخبراء، والمسئولين.

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