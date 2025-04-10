تطعيمات الحجاج.. ننشر اللقاحات المطلوبة وعناوين مكاتب الصحة

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الضوابط والإجراءات الخاصة بالحجاج قبل سفرهم لأداء مناسك الحج لموسم عام 1446هـ / 2025م، من بينها التطعيمات الواجب الحصول عليها، وكذلك عناوين مكاتب التطعيم الدولية لتلقي هذه اللقاحات.

وأكدت الوزارة أنه من الضروري الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي، مع وجود شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس الالتهاب السحائي.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

وسبق أن قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تخفيض أجور الخدمات الوقائية التي تقدم للحجاج المصريين خلال موسم الحج، وخاصة للقاح الالتهاب السحائي ليصبح بمبلغ 670 جنيهًا بدلًا من 800 جنيه، مشددًا على ضرورة تطبيق تلك التعليمات بالنسبة للحجاج المصريين خلال موسم الحج الراهن.

كما أوصت وزارة الصحة بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويتم الحصول على لقاح الإنفلونزا في فروع مراكز شركة "فاكسيرا" على مستوى الجمهورية، أو بالوحدات الصحية بسعر 260 جنيهًا، أو في الصيدليات العامة.

كما حددت وزارة الصحة، عددًا من مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية لحصول الحجاج على التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى السعودية.



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