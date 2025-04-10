فيديو.. البيئة تطلق فيلمًا وثائقيًا ترويجيًا لمحميات جزر البحر الأحمر

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة، فيلمًا وثائقيًا ترويجيًا لمحميات جزر البحر الأحمر، ليوضح أسرار الجمال الذي لم تُحكى بعد.

ويشير الفيلم إلى الغوص في الجانب البكر من البحر الأحمر حيث الجزر الخلابة، وأماكن الغوص بمواصفات عالمية للحصول على مغامرات لا تُنسى.

كما يوضح جمال السباحة بين الشعاب المرجانية المليئة بالحياة، والاسترخاء على الشواطئ الهادئة، والاستمتاع بالمياه الكريستالية الصافية.

وتُعد محميات جزر البحر الأحمر قبلة الغواصين ومحبي الطبيعة وراغبي الابتعاد عن الروتين اليومي والتواصل مع كنوز الطبيعة.

وذكر الفيلم بعضًا من جواهر مصر الخفية: جزر دايدالوس، أبو رمادة، أبو منقار، الجفتون، مجاويش، روكي، زبرجد، سانت جونو، وغيرها.



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