رئيس "الرقابة الصحية" يبحث آليات تمويل منشآت القطاع الخاص للحصول على الاعتماد

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفد البنك الأهلي المصري؛ لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار دعم المنشآت الصحية بالقطاع الخاص لتقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر الهيئة بمدينة نصر.

ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية والحزم التمويلية اللازمة لتأهيل المنشآت الصحية خلال رحلتها للحصول على اعتماد GAHAR، في إطار تفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة للأطباء.

وأكد "طه" في بيان اليوم، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على دعم القطاع الخاص، في ضوء تعزيز القيادة السياسية له كشريك استراتيجي في منظومة التأمين الصحي الشامل، لا سيّما في مجال خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تتيح فرصًا استثمارية ضخمة، خاصةً مع الحاجة لربط ما يقرب من 5000 مواطن بكل مركز أو وحدة صحية، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى حاجة مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035.

وثمّن "طه" الدور الاقتصادي الرائد للبنك الأهلي المصري في دعم جهود تطوير القطاع الصحي، بوصفه أحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية التي تلعب دورًا فاعلًا في البناء المجتمعي، مشيرًا إلى التعاون المرتقب خلال الفترة المقبلة بين الهيئة والبنك في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على تطبيق معايير الجودة والسلامة والحصول على الاعتماد، في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يوفر، من خلال البروتوكول الثلاثي، حزم تمويل متميزة بفائدة محدودة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المنشآت الطبية التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبة في تطوير خدماتها والتأهل للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، تمهيدًا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل.

كما أشاد بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطوير خدمات المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وكذلك بدورها في ضمان استدامة تطبيق هذه المعايير في المنشآت المعتمدة.

وأوضح تامر بدر، نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي ضمن منظومة من الحلول التمويلية المبتكرة، في صورة برامج تمويلية منمطة، بشروط وضوابط ميسرة، تعززها مجموعة من الشراكات التي يبرمها البنك مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الهدف الأساسي من الحلول التمويلية المقدّمة هو دعم مشروعات التنمية المستدامة، والتي تأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية، وهو ما يتحقق بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

شارك في الاجتماع من جانب الهيئة: الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وممثلو إدارات: التسويق وتنمية الأعمال، والدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب، والمكتب الفني، والاتصال السياسي، والتعاون الدولي. كما حضر من جانب البنك الأهلي ممثلو البرامج التمويلية والشراكات المحلية.



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