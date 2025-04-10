فرص أمطار على القاهرة.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم الخميس، أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، كما تبلغ الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 23 درجة.

وأضافت الهيئة، أنه توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، مع اضطراب ملاحة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط.

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