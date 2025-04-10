جواز السفر وإجراءات التصعيد.. توجيهات عاجلة من السياحة بشأن الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في إطار الاستعدادات لموسم حج 1446 هـ، الكتاب الدوري رقم (94) لسنة 2025، والذي يتضمن توجيهًا هامًا وعاجلًا إلى جميع الشركات السياحية.

توجيهات من السياحة بشأن الحج 2025

أشارت الغرفة، بحسب خطابها والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، إلى ضرورة قيام الشركات السياحية، التي تنظم رحلات الحج هذا العام، بسرعة تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج إلى مقر صندوق الحج والعمرة في برج مصر للسياحة بميدان العباسية، القاهرة، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، وذلك في الفترة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً.

وحددت الغرفة مجموعة من الإجراءات اللازمة لتسليم الحقائب، منها:

طباعة الكشوف من نموذج (1) حج - أصل + 4 نسخ مختومة بختم الشركة.

ترتيب الجوازات بشكل مسلس، وفقًا لكشف نموذج (1) حج، مع فصل كشف الطيران عن البري في حقيبتين منفصلتين.

تقديم الكشف الطبي الصادر من وزارة الصحة حسب النموذج (1) حج لكل حاج.

تقديم الفيش الجنائي لكل حاج مع تسلسل وفقًا للنموذج (1) حج.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لكل حاج مع التسلسل.

كما طلبت الغرفة من الشركات سرعة إنهاء إجراءات التصعيد عبر موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، وذلك لضمان الالتزام بالتوقيتات المحددة.

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