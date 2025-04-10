غرامة تصل لـ100 ألف ريال.. تحذير سعودي للمعتمرين قبل موسم الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات السياحة، الكتاب الدوري رقم (96) لسنة 2025، متضمنًا توجيهات هامة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بشأن مواعيد تأشيرات العمرة لهذا العام.

توجيهات من السعودية بشأن موسم الحج 2025

يأني ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لموسم عمرة 1446 هـ،

بحسب الكتاب الدوري الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه،، تم تحديد آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية يوم 13 أبريل 2025م، الموافق 15 شوال 1446 هجريًا، وحُدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين يوم 29 أبريل 2025م، الموافق 1 ذي القعدة 1446 هجريًا.

وتم التأكيد على أن البقاء في المملكة بعد هذه المواعيد سيعد مخالفة يعرض أصحابها للعقوبات النظامية، مع دعوة وزارة الحج والعمرة جميع شركات السياحة وأفراد المعتمرين إلى الالتزام الصارم بالتوقيتات المحددة.

كما أشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن أي تأخير في مغادرة المعتمرين بعد التاريخ المحدد سيُعتبر مخالفة، وأن عدم الإبلاغ عن تأخير المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وطالبت الغرفة من جميع الشركات السياحية ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في الكتاب الدوري، مع تقديم الشكر على تعاونهم المستمر.

اقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء لمصراوي: إحلال جميع العدادات القديمة للكنائس بمسبقة الدفع

برودة وأمطار.. تنويه مهم من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة