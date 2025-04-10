حدث ليلًا| تحذير سعودي بشأن موسم الحج وإجراءات لتسهيل حركة زوار أهرامات الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء على النحو التالي:

الحج 2025.. السعودية تُحذر الحجاج من هذه الممارسات

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، توجيهاتها إلى الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج 2025 هذا العام بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية السعودية.

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السياحة: تعديلات جديدة لتحسين حركة الزوار بأهرامات الجيزة بدءًا من الغد

زار وفد من غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس الغرفة، المنطقة الأثرية بالأهرامات للاطلاع على سير العمل في إطار مشروع التطوير الضخم، في اليوم الثاني من بدء التشغيل التجريبي لتطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

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25 صورة من عزاء شقيقة نقيب الصحفيين

أقيم اليوم الأربعاء، عزاء الراحلة شقيقة خالد البلشى، نقيب الصحفيين بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

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بعد انخفاض البترول عالميًا.. هل تتراجع الحكومة عن زيادة أسعار البنزين ؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السعر الذي تشتري به مصر والدول عادة البترول من الخارج لا يتم بالأسعار الآنية التي نتابعها، ولكن يتم عبر عقود آجلة، بمتوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية.

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قرارات عاجلة لوزير السياحة لتسهيل حركة السائحين بمنطقة الأهرامات

زار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، صباح الأربعاء، منطقة أهرامات الجيزة لليوم الثاني على التوالي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات والذي بدأ منذ أمس بواسطة شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية.

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صور جديدة لموقف السلام النموذجي تزامنا مع تشغيله

افتتحت محافظة القاهرة وشغلت موقف السلام الجديد رسميًا، في خطوة نوعية نحو تطوير منظومة النقل العام في القاهرة.

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فرصة حقيقية للشباب.. وزير الاتصالات: مبادرة "الرواد الرقميون" مجانية بالكامل -تفاصيل

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أطلقت مبادرة "الرواد الرقميون" لتأهيل شريحة جديدة من الشباب المصري في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا، مؤكدًا أن المبادرة مجانية تمامًا، ولا يتحمل الملتحقون بها أي أعباء مادية.

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حركة الجمال والخيول.. بيان من "الجيزة" بشأن تطوير منطقة أهرامات الجيزة

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية للوقوف على انتظام العمل في المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وذلك بعد بدء التشغيل التجريبي لأعمال التطوير.

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