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وزير السياحة: الرئيس الفرنسي أبدي إعجابه بتصميم المتحف المصري الكبير

12:48 ص الخميس 10 أبريل 2025

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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كتبت -داليا الظنيني:

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مغرم بالحضارة المصرية وأبدي إعجابه بتصميم المتحف المصري الكبير، وبعد انتهاء الزيارة، انتقلنا إلي خان الخليلي وكانت مفاجئة لم يتوقعها أحد.

وأضاف وزير السياحة خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دي إم سي،وأنه لم يرى زحام بهذا الشكل من قبل، نتيجة أن الأوضاع الأمنية تمنع التقارب بهذا الشكل وهو بروتوكول أمني ومع ذلك تم تأمين جولة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي في خان الخليلي بشكل راقى.

وأكد أن المواطنين حرصوا على أن يكونوا قريبين من الرئيسين السيسي وماكرون بمسافة غير مسبوقة، موضحًا أن الزعيمين تقبلا هذا التقارب بشكل كبير وحرصا على التقاط السيلفي ومصافحة المواطنين.

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شريف فتحي وزير السياحة والآثار لرئيس الفرنسي بدى إعجابه صميم المتحف المصري الكبير
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